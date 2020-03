Interview Matz Sels leeft ook in onzekerheid over rest van seizoen: "Ik vang signalen op dat ze de competitie absoluut willen afwerken, als het moet tot eind juli"

Het is in elk Europees land iets anders qua maatregelen. In België valt het nog mee, vindt Matz Sels, die net op tijd terug in het land was. "In Frankrijk moet je een attest hebben om buiten te gaan lopen."

Matz, je bent in België geraakt? "Ja, nog voor de volledige lockdown in Frankrijk. De coach had na de beslissing om de competitie stil te leggen, gezegd dat we een week vrijaf kregen. Dus ben ik direct naar België gekomen. Ik denk wel dat ik vrij makkelijk zou terug geraken in Strasbourg met het papier van mijn werkgever, maar weerkeren naar België zou niet zo makkelijk zijn." Hoe gaat het er in Frankrijk aan toe? "Het is allemaal veel strikter. Je mag er enkel met een attest gaan lopen. Hier stimuleren ze nog om buiten te gaan wandelen of lopen, in Frankrijk ligt het helemaal stil. Ik probeer hier dan ook zoveel mogelijk bezig te blijven. Ik train met een personal coach vanop afstand en ga elke dag lopen. Voor de rest is het kranten lezen en de media volgen." In België geven ze de play-offs al quasi op. Hoe zit het in de Ligue 1 voor de rest van de competitie? "De signalen die ik opvang, zijn dat ze het toch nog absoluut willen afwerken. (In de Ligue 1 zijn er nog tien matchen, nvdr.) Daar willen ze ver voor gaan, zelfs tot eind juli spelen. Achter gesloten deuren dan waarschijnlijk. Ze vrezen dat de clubs anders te veel verliezen gaan leiden door tv-geld dat ze niet krijgen en sponsors die niet het volledige bedrag willen betalen. Voor veel clubs zou dat een financiële ramp betekenen." En qua loon? Hier beginnen de clubs al aan de spelerslonen te knabbelen. "Daar ook hoor. Ze gaan nu onze vakantiedagen al inzetten en daarna gaan ze bekijken hoe het verder moet. Maar we zullen waarschijnlijk ook wel moeten inleveren. Dat moet echter nog verder bekeken worden en onderhandeld. Het treft natuurlijk iedereen. Nu goed, als het seizoen zo lang gaat lopen, denk ik toch niet dat we nog veel vakantie zullen krijgen. En de voorzitter heeft ons al gezegd dat als we de competitie uitspelen, dat de verliezen dan zullen gecompenseerd worden." Het EK volgend jaar... Er werd in België al veel gezegd over onze ouder wordende generatie... "Tja, ik kan natuurlijk voor niemand anders spreken, maar ik denk dat de meesten wel een inspanning gaan doen om er volgend jaar nog bij te zijn. Maar na volgend jaar zie ik wel een aantal spelers stoppen. Die kans zit er dik in."