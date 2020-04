September ook nog zonder publiek? "Misschien de helft van de capaciteit, of twee zitplaatsen tussen..."

De exitstrategie die gisteren uitlekte, moet vrijdag op de Veiligheidsraad bevestigd worden. Daar moet ook gesproken worden over sportevenementen, maar de kans is groot dat ze het Nederlands voorbeeld gaan volgen: geen wedstrijden tot 1 september. KVK-voorzitter Joseph Allijns kan daarmee leven.

"Ik kan me erin vinden dat de datum om sportwedstrijden te hervatten, verschuift tot midden augustus, of zoals in Nederland tot 1 september", zegt hij in HLN. "Maar de voorbereiding op het nieuwe seizoen start wel al zes of zeven weken eerder. Dan moeten collectieve trainingen zeker half juli toegelaten zijn. En onze ploegen moeten daarna ook groen licht krijgen om oefenduels te spelen."

Spelen met publiek in september lijkt dan weer nog geen optie. "Misschien dat het publiek ook maar in fases mag terugkeren. Dat eerst maar de helft van de capaciteit benut mag worden, of dat er twee zitplaatsen open moeten blijven tussen de mensen..."