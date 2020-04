30 april 2012: Kompany maakt zich onsterfelijk in Manchester

Exact 8 jaar geleden kopte VIncent Kompany zich een weg in de harten van de City-fans door de enige treffer te maken in de Manchester derby. Een belangrijke zege en misschien wel de op één na belangrijkste goal van dat seizoen voor Manchester City.

"De wedstrijd werd naar het midden van de week verschoven. Er was geen Europpes voetbal, er was niets buiten de Manchester derby. Dus iedereen keer ernaar", blikt Kompany terug op de wedstrijd. Op slag van rust buffelt Kompany een hoekschop voorbij een piepjonge David De Gea. Om u een idee te geven van hoe lang het geleden is: ook Paul Scholes stond nog op het veld bij Manchester United.

Door dat doelpunt kwam City op gelijke hoogte met de stadsrivaal, maar de Citizens hadden een beter doelsaldo. De reden waarom dit doelpunt niet het meest iconische doelpunt van de campagne is, geworden is tweeledig.

De schuldigen daarvoor zijn City zelf en commentator Martin Tyler. City moest op de laatste speeldag tegen QPR winnen, de 17e in de stand. Maar tot ieders verbazing kwam City op achterstand. In de 93e minuut kon Sergio Aguero het Etihad-stadion de verlossing bezorgen, met een iconische "Agueroooooo" van Martin Tyler erbovenop.