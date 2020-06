Transfernieuws en Transfergeruchten 12/06: Wilmots - Opare - Amallah - David - Martens

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Selim Amallah staat in de belangstelling van een paar Europese toppers

Standard heeft gisteren serieus werk gemaakt van de contractverlengingen van een aantal jeugdspelers. De Rouches willen een nieuwe weg inslaan en hebben ook geld nodig. Komt dat er door de verkoop van een sterkhouder van afgelopen seizoen? (Lees meer)

Schalke 04 denkt aan Marc Wilmots als nieuwe coach

Marc Wilmots staat al een tijdje aan de kant na zijn ontslag als bondscoach van Iran begin december 2019. De ex-bondscoach zou nu in beeld zijn om bij Schalke 04 aan de slag te gaan. (Lees meer)

Zulte Waregem haalt Daniel Opare binnen

Het wordt dan toch Daniel Opare die Zulte Waregem komt versterken. Dat hadden we gisteren eerst aangekondigd, maar daarna kregen we bericht dat het Loïs Openda zou worden. Onze excuses... (Lees meer)

Gertjan Martens tekende een contract bij FC Knokke

Bij FC Knokke hebben ze wel iets met ex-eersteklassers. De ploeg die afgelopen seizoen kampioen speelde in Tweede Amateur had vorig seizoen Tom De Sutter en Koen Persoons in zijn rangen rondlopen. Na het vertrek van die twee hebben ze er weer eentje te pakken. (Lees meer)