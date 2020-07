"It's also a money game": Ivan De Witte laat zich uit over titelfavorieten én zijn einde bij AA Gent

Ivan De Witte wil dit seizoen maar wat graag - en als het even kan mét Jonathan David - de strijd aanbinden met Club Brugge. Wat er is een toekomstdroom en daarbij komt ook een tweede titel voor de Buffalo's vaak op tafel te liggen.

De Witte beseft dat Club Brugge de favoriet is, maar geeft in een interview met De Zondag aan dat Gent hen wel degelijk gaat challengen om de hoogste prijs.

De voorzitter van de Buffalo's ziet wel nog een aantal andere kanshebbers opduiken: "We gaan rekening moeten houden met Antwerp, ze zijn zeer overwogen bezig. It's not only a ball game, it's also a money game."

Quote

"Vergeet ook Anderlecht niet, daar zit nog steeds veel kwaliteit. Neem er Genk ook maar bij. Standard is een vraagteken, net als Charleroi dat vorig seizoen al heel sterk was", ziet De Witte veel kapers op de kust.

Niet voor tekenen

Maar zijn top-3 is toch duidelijk: "1. Club Brugge, 2. AA Gent en 3. Antwerp. Maar daar tekenen we niet op voorhand voor. De droom van een tweede titel om dan samen met Michel Louwagie te stoppen? We prikken er liever de dag op dat we zeker weten dat al ons werk continuïteit zal krijgen. En daar wordt aan gewerkt, daar praten we véél over."

"Het zal geen vijf jaar meer duren. Het is een deel van het hele project, het afsluiten. Als we onze twintigjarige inzet niet afronden met een degelijke opvolging die zorgt voor de stabiliteit van de club is het project eigenlijk mislukt."