Vaccin nodig om weer massaal naar stadions te gaan? Biostatisticus: "Denk niet aan volle stadions in het najaar"

De eerste twee wedstrijden in het Belgisch voetbal sinds de uitbraak van het coronavirus zullen achter gesloten deuren worden afgewerkt en in augustus zijn fans nog niet toegelaten voor de competitiematchen. Maar wanneer mogen toeschouwers weer afzakken naar de voetbalarena's?

Op die vraag kan niemand een antwoord bieden en door de toenemende coronagevallen lijkt een wedstrijd met (een beetje) publiek weer veraf. Sommige clubs waren bereid om een honderdtal fans toe te laten, maar na de verstrengde maatregelen van de Veiligheidsraad greep de Pro League in. "Tijdens de maand augustus geen fans in de stadions."

Vaccin nodig

Maar het zou wel wat langer kunnen duren voordat de tribunes weer open zijn voor het publiek. "We gaan wel nog een aantal dingen kunnen doen, als we de curve afbreken tot een dieper niveau dan we gedaan hebben in juni", aldus biostatisticus Geert Molenberghs in Het Laatste Nieuws.

Een wedstrijd meepikken, bijvoorbeeld? "Dan kan je in het najaar misschien een voetbalmatch met publiek doen. Maar denk niet aan volle stadions. Dat kan pas met een vaccin", wilde hij de voetbalfans niet te hard van stapel doen lopen.