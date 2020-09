Waarom zowat elke Belgische topclub bij Wesley Hoedt solliciteert: iedereen zoekt naar 'de voetballende oplossing'

Zowat elke topclub moet nu intussen al aan Wesley Hoedt gedacht hebben. Maar wat maakt de 26-jarige verdediger nu zo aantrekkelijk? Het antwoord is driedelig: betrouwbaarheid, ervaring en uitvoetballend vermogen.

De laatste ontwikkeling is dat Anderlecht zich in de debatten om Hoedt gemoeid heeft. Ze hebben zich geïnformeerd naar de voorwaarden en volgens Sky Sports bieden ze een huur zonder verplichting tot koop aan bij Southampton, dat een aantal maanden geleden nog acht miljoen euro vroeg.

Keuze genoeg

Geld dat Anderlecht momenteel niet op tafel kan leggen, anders hadden ze Nacer Chadli ook wel graag willen houden. Maar Hoedt heeft de ploegen in België dus voor het uitkiezen. Ook Club Brugge, AA Gent en Antwerp denken nog in meer of mindere mate aan hem. De voormalige Nederlandse international heeft dan ook alles wat een Belgische ploeg van een verdediger kan verwachten.

Bij Antwerp bewees hij al dat hij een moeilijk passeerbaar is en een verdediging kan leiden. Daarnaast heeft hij dus ook ervaring met de manier van spelen en is hij onmiddellijk inzetbaar. Hoedt heeft de fysieke présence die het alle type aanvallers moeilijk kan maken. Iets wat een Kyllian Sardella bijvoorbeeld nog niet heeft.

Bij Anderlecht is de nood het hoogst sinds het uitvallen van Elias Cobbaut. Maar eigenlijk ook daarvoor al. En dan komen we bij het derde grote voordeel van Hoedt: hij kan uitvoetballen. Opgeleid in de Nederlandse school, waar verzorgd voetbal altijd bovenaan staat. Ook bij de verdedigers. Daarom ook dat Gent aan hem denkt, want dat is nu niet meteen de grootste kwaliteit van pakweg een Plastun.

Voetballende oplossing

Maar het spel dat Kompany bij Anderlecht wil spelen, heeft nood aan een uitvoetballende verdediger. Liefst ook nog met een goeie crosspass in de voeten. Noch Luckassen, noch Cobbaut, noch Sardella, noch enige andere verdediger bij paars-wit heeft dat. En ook het centrale duo bij Antwerp blinkt daar niet in uit.

Het maakt hem heel gegeerd op de Belgische markt en Hoedt is hier altijd zeker van zijn plaats. Als hij nog één seizoen goed presteert - corona smeet deze keer roet in het eten - kan hij vrijwel zeker weer een stap hogerop zetten. Op zijn 27ste zou hij immers op zijn sterkst moeten zijn...