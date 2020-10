Transfernieuws en Transfergeruchten 09/10: Moses - Sylla Diallo

Mamadou Sylla verlaat KAA Gent voor Girona

De carrière van Mamadou Sylla kreeg een boost toen hij in België neerstreek, maar ruim vier jaar later kwijnt hij weg op de tribune, nog steeds in de Belgische competitie. Het begon veelbelovend bij Eupen en nu zit de Senegalese spits in de vergetelheid bij KAA Gent. (Lees meer)