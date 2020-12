Opinie Alweer een pijnlijk jaar: amper zeven(!) ploegen doen jaar uit met coach waarmee ze 2020 begonnen, bijna hele G5 wisselde en héél veel was vooraf te voorzien

Philippe Montanier werd door Standard de laan uitgestuurd. En zo is het aantal ploegen dat dit seizoen van coach veranderde toch alweer enorm geworden. We lijsten het even op, nu we het nog kunnen tellen.

Zeven ploegen gaan 2020 uitdoen met dezelfde coach als waar ze 2020 mee begonnen in de Jupiler Pro League: Zulte Waregem (Dury), Mechelen (Vrancken), Kortrijk (Vanderhaeghe), Club Brugge (Clement), Eupen (San José), Charleroi (Belhocine) en Beerschot (Losada). Alle andere ploegen begonnen het nieuwe seizoen met een nieuwe coach en/of ontsloegen ondertussen hun T1. Bij Gent werden er drie ontslagen (Thorup, Bölöni, De Decker), bij Genk moesten ze twee keer wisselen van coach (Wolf, Thorup). G5 bijna volledig gewisseld Ook Anderlecht (Vercauteren) en nu Standard (Montanier) wisselden dit seizoen van coach. Van de G5 heeft dus enkel Club Brugge nog zijn coach. Bij Antwerp werd Bölöni afgelopen zomer vervangen door Leko, maar die lijkt nu op weg naar China. Met Muscat (STVV) en Da Cruz (Moeskroen) werd ook onderaan het klassement al twee keer ingegrepen door een ploeg. Paul Clement van Cercle Brugge moet stilaan opletten dat hij niet het volgende slachtoffer wordt, ook hij is pas sinds afgelopen zomer actief bij De Vereniging. Opvallend: bij heel wat ploegen kon je eigenlijk op voorhand al zeggen dat het niet zou gaan werken. Da Cruz die met jongelingen van Lille moest gaan werken? Het systeem Bölöni bij Gent? Het gebrek aan harde hand van De Decker voorlopig? Een gebrek aan 'passie' bij Montanier? Allemaal zaken die eigenlijk vooraf hadden kunnen worden voorzien. Zelfs dat de wisselwerking Vercauteren - Kompany niet ging blijven duren, kon je in de sterren zien aankomen. Veel besluiten van een bestuur zijn dus ook wel degelijk ook deels schatplichtig aan de eerdere (foute?) beslissingen van datzelfde bestuur. Bestuurskamers We wensen alle trainers in België (en daarbuiten) een gezond en voorspoedig 2021 toe en de bonzen van hun teams vooral veel rust toe, alvorens ze opnieuw in een paniekkramp schieten en de volgende koppen op het hakblok zetten. Spitsen die week na week kansen missen worden toch ook nog steeds betaald door diezelfde bestuurslui? Hun kapitaal vernietigen is blijkbaar minder makkelijk dan een coach offeren - ook anno 2020 nog steeds. Dan kan je het Leko niet eens kwalijk nemen dat hij voor zijn eigen portomonnee gaat.