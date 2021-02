OHL trekt naar Club Brugge: "Brugge zal het zaakje snel op orde willen hebben"

OHL trekt maandagavond richting Jan Breydel. Voor trainer Marc Brys wordt het iets totaal anders dan in de heenwedstrijd, als je ziet hoe blauwzwart momenteel acteert.

In de heenwedstrijd won OHL nog van blauwzwart. “Ik verwacht me maandag aan een heel andere wedstrijd dan die in de heenronde. Toen wonnen we met 2-1 tegen Club Brugge. Maar het is niet omdat je één keer wint tegen Club dat je een tramkaart krijgt om dat elke week te doen”, zegt Marc Brys. “Brugge zit in een fantastische flow en is op dit moment veruit de beste ploeg van België. Zonder enige discussie. We staan dus voor een grote uitdaging. Het is uiteraard altijd moeilijk om het scenario van een match vooraf te lezen. Maar het lijkt me logisch dat Brugge zijn zaakjes snel op orde zal willen hebben. Dat zou ik als coach van Club ook willen.”

“Wij zullen dus extra scherp moeten starten en een vroeg doelpunt trachten te vermijden. Da’s uiteraard altijd de betrachting voor aanvang van de partij. We hebben in principe niets te verliezen op Jan Breydel. Met onze eigen wapens zullen we op het veld van Club proberen een resultaat te boeken. We zakken dan ook met veel respect af naar Brugge. Maar zeker niet met angst. We zullen de punten zeker niet cadeau doen.”

Brys vindt het knap hoe blauwzwart in Kiev acteerde. “Ondanks het ontbreken van de volledige technische staf en een viertal basisspelers voor zo’n belangrijke wedstrijd, hebben ze bij Club nooit gepanikeerd. Integendeel zelfs, ze hebben van die perikelen rond corona gebruik gemaakt om nog meer eenheid te creëren in de groep. Knap! Goed ook voor het Belgisch voetbal.”

Met Schrijvers en Vlietinck beschikt Brys over twee spelers die Brugge goed kennen. “Ik heb met allebei gesproken en hen gevraagd maandag vooral hun ding te doen binnen het geheel. Zo kunnen zij het team het beste helpen. Wat ze zeker niet mogen doen, is zich absoluut willen bewijzen in die match. Dat maakt dat ze misschien gecrispeerd gaan voetballen. Zowel Siebe als Thibault zijn slim genoeg om niet in die val te trappen en gewoon in functie te voetballen van het team.”