Hoe Nils Schouterden bij Eupen naar exit werd geleid: "Condom wilde mij bij Spaanse derdeklasser stallen"

Na 3,5 jaar kwam er een einde aan het huwelijk tussen Nils Schouterden en KAS Eupen. Met meer dan 200 wedstrijden in de Jupiler Pro League op de teller vertrok Schouterden op zijn 32e naar Cyprus. Een mooi avontuur, al eindigde het Eupense verhaal op een valse noot voor de flankspeler.

Nils, hoe belandt een Belg op zijn 32e bij AEK Larnaca?

Schouterden: "Wel, Florian Taulemesse (die nog voor Eupen gespeeld heeft, nvdr.) speelt er en hij maakte me al jaren warm om daar te komen voetballen. Bovendien gaf de club aan dat ik mocht vertrekken."

Toch vreemd, want je was aanvoerder?

"Klopt, ik werd in de voorbereiding aangesteld als aanvoerder en speelde ook alles mee. Ook in de eerste competitiewedstrijden stond ik gewoon in de ploeg. Toen kreeg ik plots van onze sportief directeur (Jordi Condom, nvdr.) dat hij een ploeg voor me had gevonden. Een Spaanse derdeklasser... Zonder hautain te willen doen, dat getuigt van een gebrek aan respect. Dat heeft me echt heel kwaad gemaakt."

Toen wist je dat je verhaal bij Eupen uitgeschreven was?

"Ja, toch wel hé. Ik belandde op de bank, maar heb altijd mijn steentje proberen bij te dragen. Aan het einde van het seizoen ging ik ook einde contract zijn. Zeker gezien de coronacrisis is dat niet evident. Uiteindelijk was het ook Eupen dat de onderhandelingen met AEK Larnaca in gang heeft gestoken. Ik moet zeggen dat ze me een mooi voorstel hebben gedaan." (Schouterden tekende een contract tot medio 2022 + optie op bijkomend seizoen, nvdr.)

En zo eindigt je verhaal bij Eupen, waar je sinds 2017 speelde, op een valse noot? Verwijt je de club iets?

"De manier waarop de sportief directeur me wou versassen heeft me kwaad gemaakt, maar voor het overige kreeg ik van iedereen binnen de club heel veel respect. Ook van Benat San José, hoewel ik niet veel meer speelde. Zo ben ik op een vrije dag nog bij hem op de koffie geweest om over mijn toekomst te spreken. Goede trainer en een erg fijne man! Ik heb helemaal geen probleem met hem."

Volg je vanuit Cyprus de Belgische competitie, en Eupen in het bijzonder?

"Ik probeer zeker zoveel mogelijk te bekijken, zeker de matchen van Eupen. Op de een of andere manier voel ik me nog steeds verbonden met de groep."

Eupen sprak voor de start van de competitie de ambitie uit om top acht te spelen. Was dat realistisch?

"Met jongens als Peeters en Prevljak haalde de club toch heel wat kwaliteit in huis. Ik denk dat Eupen telkens de fout maakt om met een nieuwe kern aan het seizoen te beginnen. Zo moet je elk seizoen weer van nul beginnen. In mijn ogen kunnen ze beter de kern proberen te behouden en waar nodig aanvullen."

