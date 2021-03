Van den Brom prijst mentaliteit van enkele spelers: "Luca heeft dat heel goed ingevuld" en "Ik heb gezien dat hij zelfs in deze omstandigheden niet egoïstisch is"

John van den Brom schudde eens aan de boom voor de cruciale match in Charleroi. De opmerkelijkste keuze: Luca Oyen erin voor Théo Bongonda. Een keuze die goed uitviel.

"Het was geen makkelijke beslissing hoor", klonk het achteraf bij Van den Brom. "Maar Théo zat in een mindere periode. Maar dan is het leuk om een goed alternatief achter hem te hebben. Ik wou veel meer beweging. Er ontbrak iets de voorbije weken. Er moeten lopende mensen zijn die achter de laatste linie duiken. Luca heeft dat heel goed ingevuld."

Met Bongonda had hij dan ook nog een gemotiveerde speler die op het einde kon invallen. Het pakte dus goed uit. De spelers lieten ook zien dat ze de hint begrepen hadden. In de slotfase stonden er vijf mensen in de box om de winnende goal te maken. "Ik wil er minimum drie in de box hebben, nu waren het er vijf", zei een duidelijk opgeluchte Van den Brom.

En hij kon nog een paar positieve punten aanhalen. "Munoz en Arteaga hebben zich ook de ziel uit het lijf gelopen. Dat is de Carlos die we heel lang gezien hebben. En met Daniel op rechts was er een heel goeie wisselwerking met Ito. Zo creëer je veel dreiging. Ook een pluim voor Cyriel (Dessers). Hij zit in een moeilijke periode omdat hij niet veel speelt. Maar bij die kans dat ze met twee op de keeper afgaan, legt hij wel de bal opzij. Het lukte niet, maar ik heb wel gezien dat hij zelfs in deze omstandigheden niet egoïstisch is!"