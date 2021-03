Onrust in Buenos Aires, protestmars om duidelijkheid te eisen over dood Maradona: "Niet overleden, hij is vermoord"

In Buenos Aires zijn honderden Argentijnen op straat gekomen om meer duidelijkheid te eisen rond de omstandigheden van de dood van Diego Maradona. De vedette stierf op 60-jarige leeftijd aan een hartaanval.

Al sinds zijn dood loopt er een onderzoek of hij wel de juiste zorgen heeft gekregen. Voor veel Argentijnen is het duidelijk dat er niet correct is gehandeld. “Hij is niet overleden, hij is vermoord”, klinkt het bij de demonstranten. Dat lieten ze ook verspreiden via filmpjes op sociale media.

Medische experts zijn al weken bezig met het onderzoek naar de dood van het Argentijns icoon. Ook zijn dochters liepen mee in de protestmars. De actievoerders uitten onder meer doodsbedreigingen aan het adres van Matias Morla, de advocaat van Maradona die het medische team had samengesteld dat ‘Pluisje’ na diens operatie zo goed mogelijk moest behandelen.