Debat van de week: Wie haalt play-off 1, wie haalt play-off 2 en wie degradeert? (En ja, u vond het competitievervalsing!)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke week een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt!

Vorige week stelden we u de vraag rond de kalender van speeldag 33, die wel gek genoeg verspreid lag over vier verschillende dagen. Op die manier wisten bepaalde ploegen - denk maar aan Moeskroen en Antwerp - al dagen wat ze moesten doen om eventueel gered te zijn of play-off 1 te spelen of dergelijke meer. Hein Vanhaezebrouck merkte op dat de Belgen op die manier opnieuw voorlopers waren voor de wereld (lees er HIER nog eens meer over). En ook bij u was de mening duidelijk: bijna 4 op 5 onder jullie vond het competitievervalsing. Toch iets om rekening mee te houden naar volgend seizoen toe? Wie haalt het op slotspeeldag? Deze week stellen we u graag de vraag naar de laatste speeldag toe. Wie haalt volgens u play-off 1, wie haalt play-off 2 en wie gaat degraderen? In onze poll zullen we peilen naar play-off 2 en naar de strijd tegen degradatie, want als u Oostende dan wel Anderlecht aanduidt voor play-off 2, maakt u uiteraard ook de keuze voor het andere van die twee teams in play-off 1. Vurige strijd Anderlecht (55 punten) heeft aan een punt genoeg bij STVV om vierde te eindigen, Oostende (52) moet winnen van Cercle Brugge en hopen op verlies van paars-wit. Beide teams zijn wel sowieso zeker van play-off 2. Daaronder is nog veel mogelijk. Beerschot (47, 14 gewonnen wedstrijden) trekt naar Standard (47, 12 gewonnen wedstrijden). De winnaar is zeker van play-off 2, bij een gelijkspel kan het nog allebei worden ... of niemand. © photonews Voor Zulte Waregem (46, 14 gewonnen wedstrijden) en Gent (46, 13 gewonnen wedstrijden) telt in een onderling duel eigenlijk helemaal hetzelfde. En ook Mechelen (45) op Kortrijk en OH Leuven (45) tegen Waasland-Beveren zijn nog niet uitgeschakeld. Onderin moet Waasland-Beveren winnen van Leuven en Moeskroen verliezen op Club Brugge om nog de rechtstreekse degradatie te vermijden. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie speelt play-off 2? (Geef 4 ploegen aan!) U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Anderlecht 18% Oostende 84% Beerschot 58% Standard 86% Zulte Waregem 33% AA Gent 68% KV Mechelen 36% OH Leuven 29% Wie zakt rechtstreeks? 4% Moeskroen 20% Waasland-Beveren 64% Stem Je kan nog stemmen tot 17/04/2021 11:00.