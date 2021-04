De Bruyne verlaat halve finale FA Cup met blessure

De Bruyne moest vandaag het veld verlaten tijdens de halve finale van de FA Cup tegen Chelsea. Een domper voor City dus, dat nog een paar belangrijke wedstrijden in het verschiet hebben.

Kevin De Bruyne is in het duel tegen Chelsea in de 48ste minuut vervangen voor Phil Foden door een blessure. Op het eerste zicht leek de blessure niet al te ernstig, maar dat valt natuurlijk nog af te wachten…

In Manchester City hopen ze natuurlijk dat het niet te erg is met onder andere de halve finale van de UEFA Champions League tegen PSG in het verschiet. Voor de Rode Duivels zal het natuurlijk ook hopen zijn dat de blessure van de middenvelder al bij al meevalt.