UEFA toont solidariteit, en wil online misbruik aanvechten...

De UEFA zal vanaf vrijdagmiddag 16u tot zondagavond 23u59 niets meer op hun sociale media posten. Dat lieten ze weten in een Tweet. De reden? Ze willen bij de Europese voetbalbond solidariteit tonen voor het gevecht tegen online misbruik.

Dat doen ze niet alleen bij de UEFA, ze worden in hun actie vergezeld door belanghebbers van het Engelse voetbal. De voetbalbond van Europa zal dus vanaf 16u niets meer posten.

UEFA will join a coalition of English footballing stakeholders by staying silent across its social media platforms this weekend.



The aim of the boycott is to show solidarity in the fight against online abuse. It will run from 16:00 CEST on Friday to 23:59 CEST on Monday.