🎥 Charleroi neemt met mooie video afscheid van Karim Belhocine

Het was al even bekend dat Charleroi volgend seizoen niet meer op trainer Karim Belhocine zou rekenen. Maar hij bleef nog wel aan om het seizoen te vervolledigen.

Op 13 mei trainde Charleroi voor de laatste keer dit seizoen, meteen ook de laatste training voor Belhocine. Hij begon zeer sterk aan het seizoen met De Zebra's maar deemsterde daarna helemaal weg en zakte naar een dertiende plaats.

Toch hebben ze er bij Charleroi niet voor gezorgd dat Belhocine de club via een achterdeur moet verlaten. Ze hebben een mooi filmpje in elkaar gebokst en de waarde van Belhocine nog eens beklemtoond.

"Sporting Charleroi wil Karim op meer dan één manier bedanken voor het mooie seizoen 2019-2020 waardoor we Europa in konden. Aan het begin van afgelopen seizoen brak hij een record door 18/18 te pakken. Sinds de aankondiging van het afscheid, willen we Karim bedanken voor zijn professionaliteit door zijn contract met passie vol te maken ondanks de ongewone context", klinkt het in de boodschap.