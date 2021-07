Francky Dury heeft knoop doorgehakt in keepersvraagstuk bij Zulte Waregem

Francky Dury heeft een besluit genomen wie er bij Zulte Waregem het doel zal verdedigen.

Francky Dury had met zijn keeperskeuze een moeilijk vraagstuk op te lossen. Zowel Louis Bostyn als Sammy Bossut maakten aanspraak op de plek als eerste doelman.

De keuze is echter wel gemaakt ondertussen, voor het eerste competitieduel tegen OHL. "Louis Bostyn zal spelen in Leuven, Sammy Bossut begint op de bank", zegt Dury aan HLN. "Het was een bijzonder zware keuze, gebaseerd op wat ik gezien heb de voorbije zeven weken. Dat Louis 27 is en Sammy 35 heeft in mijn beslissing geen rol gespeeld.”

Waarom Dury deze keuze maakt, legt hij echter niet uit. “Ze waren allebei even sterk in de oefenmatchen, ze kregen evenveel speelminuten. Dan moet je op een bepaald ogenblik beslissen, maar ik heb dat pas gedaan nadat ik alle elementen ook in een formule gegoten had. En dan nog was het fiftyfifty.”