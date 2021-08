Transfernieuws en Transfergeruchten 16/08: Batshuayi - Schouterden - De Sart - Vindahl Jensen

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

OFFICIEEL: AZ heeft opvolger Marco Bizot beet

Peter Vindahl Jensen is de nieuwe doelman van AZ. De Deen komt over van Norsjaelland. Bij AZ moet hij de vervanger worden van ex-Genkie Marco Bizot, die naar Stade Brest vertrok.

Nils Schouterden kan terugkeren naar Eupen

Een half jaar in Cyprus heeft niet gebracht wat Nils Schouterden ervan verwachtte. De 32-jarige flankspeler kon geen basisplaats veroveren bij AEK Larnaca en wil terugkeren naar België. (Lees meer)

Michy Batshuayi gaat voor Besiktas spelen

Michy Batshuayi zal niet meer verhuurd worden door Chelsea. De 27-jarige Rode Duivel wordt eindelijk verkocht. Bestemming: Turkije. (Lees meer)

OHL en Zulte Waregem tonen interesse in Alexis De Sart

Door de komst van Radja Nainggolan is de concurrentie op het middenveld bij Antwerp nog wat aangescherpt. Voor Alexis De Sart, die al wat uit beeld verdwenen was, is er mogelijk een oplossing in de maak. (Lees meer)