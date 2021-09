Zulte Waregem stuurt middenvelder naar de B-kern

Omar Govea zal er alvast niet bij zijn tegen Union dit weekend. De voormalige middenvelder van Antwerp en Moeskroen moet namelijk met het b-elftal meetrainen.

Het Nieuwsblad weet immers dat Francky Dury niet langer rekent op Omar Govea. De 25-jarige Mexicaan hoopte vorige zomer tevergeefs een transfer te versieren. Nadat hij in de eerste twee competitieduels nog aan de aftrap verscheen, kwam Govea sindsdien niet meer in actie.



Nu werd de spelmaker en voormalige sterkhouder volgens HNB zelfs naar de B-kern verwezen, een verdict dat reeds na de 2-0 zege tegen KV Oostende van voor de interlandbreak zou zijn gevallen. Aan de oorsprong liggen disciplinaire redenen. Govea zijn contract aan de Gaverbeek loopt af na dit seizoen. De kans dat hij nog op het veld verschijnt, is dus uiterst gering.

Govea kwam in de zomer van 2017 aan in België. Moeskroen huurde de middenvelder van Porto. Eén jaar nadien werd hij verhuurd aan Antwerp en in de zomer van 2019 volgde een definitieve transfer naar Zulte Waregem. Tot op heden speelde hij 99 wedstrijden in de Jupiler Pro League en daarin kwam hij acht keer tot scoren en gaf 16 assists.