Olivier Deschacht zet in op zege van Anderlecht: "De match tegen OHL is het beste bewijs"

Olivier Deschacht is ervan overtuigd dat Anderlecht zondag de drie punten kan pakken tegen Club Brugge.

Deschacht is onder de indruk van Club Brugge in de Champions League, maar precies die prestaties komen Anderlecht goed uit.

“Dat is niet de Jupiler Pro League, hé. In België staan die spelers met een heel andere mindset op het veld”, zegt Deschacht aan HLN.

De kans dat Anderlecht wint is dan ook groot volgens Deschacht. “De match tegen OHL is het beste bewijs dat er bij Club nonchalance in de ploeg kan sluipen."

Het verschil met vorig seizoen is in ieder geval kleiner. "Akkoord, het is zowel individueel als collectief een betere ploeg, maar Anderlecht heeft ook kwaliteiten. Vergeet niet dat Club het vorig jaar al moeilijk had om hen te kloppen. En Anderlecht is beter dan toen. Ze moeten vooral in zichzelf geloven.”