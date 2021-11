Imke Courtois duidelijk over coach: "Geef die man wat tijd"

Als het foutloopt bij Antwerp tegen Anderlecht, dan zou dat wel eens het einde kunnen betekenen voor Brian Priske.

Het trainersvak is en blijft broos. Na de zware nederlaag in de Europa League lijkt het bijna over en sluiten voor Brian Priske bij een nederlaag tegen Anderlecht in de competitie.

Tijd

"Hoe kan dat nu? Die man is pas een halfjaar aan het werk", is Imke Courtois duidelijk in De Zondag. "Ze staan nog steeds derde, op amper twee punten van Club Brugge."

"Ze zijn te fragiel en defensief kwetsbaar en ik had ook meer verwacht gezien de versterkingen, maar geef Priske nog wat tijd. Ze zoeken al sinds Bölöni naar een nieuwe balans."