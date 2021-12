Seck krijgt dan toch effectieve schorsing opgelegd

Abdoulaye Seck moet na zijn rode kaart tegen Standard dan toch twee speeldagen aan de kant toekijken.

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) legde de verdediger van Antwerp twee speeldagen schorsing (waarvan één effectief) en een boete van 1.500 euro op. Ook een openstaande voorwaardelijke straf werd tot uitvoering gebracht.

Seck moest zich verantwoorden na een stevige reactie na een woordenwisseling met Selim Amallah van Standard. Eerst was te horen dat het om racisme ging, maar dat bleek toch niet het geval.

Ook Amallah en scheidsrechter Visser mochten hun verhaal doen, maar veel duidelijkheid bracht dat allemaal niet. "Voor mij is dit incident afgehandeld. Ik aanvaard mijn straf, want mijn reactie was niet nodig", aldus Seck.

Er blijven dus veel onduidelijkheden, maar toch was een lichte straf mogelijk. "Wat vaststaat, is dat Seck zich agressief en onbehoorlijk heeft gedragen tegenover andere spelers", klinkt het in het vonnis. "Hij verloor de zelfcontrole. Een profspeler heeft echter een voorbeeldfunctie. Duizenden mensen volgen zijn wedstrijd, in het stadion en op tv. En dus moet Seck zich in toom kunnen houden."

"Door zijn woede de vrije loop te laten en zichtbaar de confrontatie op te zoeken, ontstond een geharrewar met duwen en trekken, wat gemakkelijk had kunnen escaleren of overslaan op de supporters. Die keerden zich volledig tegen de scheidsrechter, waardoor een serene spelleiding werd bemoeilijkt. Het incident heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de gespannen sfeer tussen de spelers van beide ploegen, wat op het einde van de tweede helft geleid heeft tot nieuwe incidenten."

Seck mist de duels tegen Eupen en Genk van deze week. Antwerp kan nog beroep aantekenen tegen het vonnis. Dat wordt dan vrijdag behandeld door de Disciplinaire Raad.