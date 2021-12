De Rode Duivels brengen Kerst in huis

Kersttruien zo lelijk dat ze mooi woorden. Daar geraken een aantal van onze Rode Duivels goed mee weg. Om iedereen alvast een zalig Kerstfeest te wensen kwamen de Rode Duivels met een leuk initiatief. Zo brachten ze Kerstkaarten uit van verscheidene Rode Duivels. Zo zijn de broertjes Hazard vertegenwoordigd, maar zie je ook Carrasco & Meunier en De Bruyen & De Ketelaere schitteren.

It's beginning to look a lot like Christmas! ❄️⛄ pic.twitter.com/YHvgvDvGbd