Ons type-elftal van spelers die einde contract zijn in de Jupiler Pro League

In juni lopen er opnieuw heel wat contracten af. En dus is het nu al uitkijken naar wat bepaalde spelers komende zomer zullen doen. Of komt er toch nog een contractverlenging?

Doelman

In doel zetten we Sinan Bolat, die ondertussen zou flirten met een overstap naar Turkije. De 33-jarige doelman is onbetwiste titularis bij AA Gent, maar heeft nog geen nieuw contract weten te ondertekenen.

Verdediging

Aurélio Buta zit al een paar maanden aan de kant met een blessure, maar zou heel wat teams nog van belang kunnen zijn. Jordi Amat van zijn kant is een erg ervaren speler bij KAS Eupen, terwijl zowel De Bock als Humphreys nog transfervrij zijn bij Essevee.

Middenveld

Nog meer volk van Essevee op het middenveld, want ook Omar Govea - momenteel in de B-kern van Zulte Waregem - is einde contract in juni. Ook Roman Bezus heeft nog geen contractverlenging kunnen tekenen.

Aanval

Maxime Lestienne is stilaan terug zijn ritme aan het vinden bij Standard, maar ook hij mag komende zomer transfervrij vertrekken. Dat geldt ook voor Fall van Charleroi en Ngoy van Eupen. En dan is er nog de ervaren Bas Dost. Biedt Club hem de komende maanden nog iets aan?