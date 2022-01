[België] Beleef Transfer Deadline Day opnieuw 01/02: Odoi - Scherpen

Transfers in {SEASON} volgen? Ontdek alle voetbaltransfers in één overzicht bij Voetbalkrant. Transfergeruchten, transfernieuws en alle transfers per competitie.Odoi - Scherpen

OFFICIEEL: Club Brugge rondt op het nippertje ook nog transfer van Denis Odoi af

Zoals al heel de dag aangekondigd wordt, is Denis Odoi nu ook officieel een Club Brugge-speler. Hij moet vooral als back up gezien worden voor Clinton Mata. (Lees meer)

KV Oostende haalt met Kjell Scherpen nog een doelman binnen

KVO heeft zich op deze laatste transferdag nog versterkt met een doelman. De Nederlander Kjell Scherpen (22) komt tot het einde van het seizoen over op huurbasis van het Engelse Brighton & Hove Albion. (Lees meer)