Axel Witsel moet Standard-fans teleurstellen: "Misschien in een andere rol"

Op zijn 33e draait Axel Witsel nog steeds vlot mee bij Borussia Dortmund. Het contract van de defensie middenvelder loopt af aan het einde van het seizoen, waardoor Witsel straks gratis mag vertrekken. Iets wat de Standard-supporters doet dromen.

Op Sclessin dromen de fans luidop van een terugkeer van Witsel naar het oude nest. In La Capitale is Witsel duidelijk: hij mikt hoger dan Standard. "Een terugkeer naar Standard is op dit moment helemaal niet aan de orde. Iedereen weet dat Standard in mijn hart zit en zal blijven zitten en dat Sclessin mijn thuis is."

"Maar ik voel me op fysiek en mentaal vlak sterk genoeg om nog aan de slag te blijven in een van de grootste Europese competities. Het zou kunnen dat ik op een dag terugkeer naar waar het voor mij allemaal begonnen is, maar dat zal dan in een andere rol zijn", aldus Witsel.

Tussen 2006 en 2011 speelde de 120-voudige international 194 wedstrijden voor de Rouches. Daarin scoorde Witsel, toen nog als meer offensieve middenvelder, 45 doelpunten en leverde hij 18 assists af. In 2011 vertrok Witsel voor negen miljoen naar Benfica.