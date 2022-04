Zirkzee en Kouamé verklappen wat ze van elkaar zouden willen leren: "Hij is precies een kangoeroeman"

Joshua Zirkzee en Christian Kouamé hebben een klik op het veld. Ondanks hun gelijkaardige grootte zijn het twee verschillende spelers. En de twee zouden wel wat kwaliteiten van de ander willen overnemen.

Zo is Zirkzee een killer als hij de bal voor doel krijgt. “Dat is één van mijn kwaliteiten. Ik vertrouw op mijn techniek en mijn instinct. Als ik voor de goal kom, denk ik niet na. Alles wat ik doe, is natuurlijk", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Zirk is samen met Rafa en El Hadj technisch onze meest begaafde speler. Leer me eens hoe ik zo kalm moet blijven. Als ik voor de goal verschijn, ben ik soms nerveus. Jij bent de grootste killer", antwoordt Kouamé daarop.

De Nederlander zou dan weer meer van zijn lengte gebruik willen maken, zoals Kouamé dat kan. “Weet je wat jij me moet leren? Koppen. Jongens, deze kerel is een kangoeroeman. Zag je al hoe hoog hij kan springen? Die kopbalgoal tegen Eupen was fenomenaal. Ik ben 1,93 meter, maar benut mijn lengte niet genoeg.”