Sunderland is weer springlevend en keert terug naar The Championship

Iedere voetbalfan heeft wel de documentaire "Sunderland Till I Die" gezien op Netflix. De club uit het noordoosten van de UK is eindelijk terug in The Championship. De weg naar boven is eindelijk ingezet.

Sunderland degradeerde in 2017 uit de Premier League en daalde een jaar later al af naar het derde niveau. De vrije val werd gestopt, maar opklimmen lukte ook niet. In twee van de voorbije drie seizoenen eindigde de jacht op promotie in de play-offs. Die voorgeschiedenis zorgde nog voor wat extra druk voor de ontknoping deze zaterdag tegen Wycombe Wanderers, maar bij de derde poging was het wel prijs.

Sunderland kwam via Elliot Embleton in de twaalfde minuut op voorsprong. In het slot van de partij zorgde Ross Stewart voor de zekerheid en de 2-0 winst. De meegereisde supporters van Sunderland (de wedstrijd werd gespeeld op Wembley in Londen) konden aan het feesten gaan.