Grote kuis gaat verder: winger neemt definitief afscheid van Antwerp

Bij Royal Antwerp FC zijn ze volop bezig de kern af te slanken richting de toekomst. Alweer heeft er eentje officieel afscheid genomen.

Nill De Pauw kwam twee jaar geleden vanuit Griekenland naar de Jupiler Pro League, nu is zijn verhaal bij Antwerp geschreven.

Hij was einde contract en Overmars & co hebben besloten geen nieuw contract te geven aan de winger, die eerder al speelde bij Zulte Waregem en Lokeren in de JPL.

Waar hij nu heen zal trekken heeft hij nog niet laten weten, maar via de sociale media nam hij wel alvast afscheid van de club en de supporters.