🎥 Zelden geziene vorm van matchfixing in Nigeria

In onderstaande beelden die de ronde doen op twitter is te zien hoe er serieus gesjoemeld wordt met het nemen van de beslissende penalty's tijdens de strafschoppenreeks.

If this isn’t Match Fixing, then I don’t know what it is.



Why is Nigerian football like this? Why don’t we ever want progress??



This is Ogun State FA Cup final between Remo Stars and Ijebu United 馃挃馃挃



pic.twitter.com/Mef2oU2gd1