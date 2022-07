Jorn Vancamp duikt na Fins avontuur weer op in België en traint mee bij 1A-club

Na zijn vertrek bij het Finse Ilves was Jorn Vancamp op zoek naar een nieuwe club. Mogelijk heeft hij die nu al gevonden, want OH Leuven overweegt om hem een contract te geven.

De 23-jarige Vancamp zijn carrière is afgeremd geweest door blessures. Na een goed begin bij Beerschot kwamen knieperikelen roet in het eten strooien. De voorbije maanden heeft hij zich in Finland fysiek weer op punt kunnen zetten en hij hoopte op een terugkeer naar België. Die lijkt er nu ook te komen, want hij traint momenteel mee met de B-ploeg van OHL.

Daar wil hij zich helemaal klaarstomen om naar de A-ploeg te kunnen doorstromen. Momenteel wordt er onderhandeld over een contract. Voor OHL zou het een risicoloze investering zijn in een jongen die al bewezen heeft mee te kunnen in 1A. Vroeger speelde hij als spits, maar hij is intussen een rijtje afgezakt. OHL is nog op zoek naar aanvallende versterking...