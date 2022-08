🎥 Tegenstander Antwerp kan nederlaag tegen laagvlieger nipt afwenden, doelman held met doelpunt

Donderdag ging Antwerp met 1-3 winnen op het veld van Lilleström. De kans dat de Noren zich donderdag op de Bosuil alsnog zullen kwalificeren voor de laatste voorronde van de Conference League, lijkt klein. Zondag kwam Lilleström in eigen land niet verder dan een gelijkspel.

Tegen laagvlieger Tromsö kwam Lilleström iets voorbij het halfuur op achterstand. Het nummer twee uit Noorwegen beet de ganse partij de tanden stuk op zijn stugge tegenstander.

Of toch bijna de ganse partij, want diep in blessuretijd viel de gelijkmaker alsnog uit de lucht. En die kwam van de voet van... Mads Christensen. De doelman van Lilleström stond op de juiste plaats om de bal in doel te werken.

Lilleström telt vijf punten achterstand op koploper Molde, dat weliswaar al een wedstrijd meer gespeeld heeft.