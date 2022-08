Bas Dost wil Ruud Vormer bij Utrecht: "Hij verdient niet wat er nu gebeurt"

Bas Dost ziet een hereniging met zijn oud-ploegmaat van bij Club Brugge helemaal zitten.

Ruud Vormer zit in de situatie waarin ook Bas Dost gezeten heeft bij Brugge. “Ruud is een jongen die bij Brugge is binnengekomen als nobody en hij heeft zich daar opgewerkt tot de grote chef van het elftal”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Toen ik daar binnenkwam, was hij de aanvoerder en de grote man. Hij heeft daar alles gewonnen, wat je in België kunt winnen. Als je dan ziet, dat hij niet eens meer bij de selectie zit, dan vind ik dat heel vervelend.”

Al maakt dat ook een deel uit van het voetbalwereldje, zo beseft Dost. “Hij zal het moeten accepteren. Ruud is een grote jongen, die al meer heeft meegemaakt. Maar wat er nu gebeurt bij Brugge, verdient hij niet.”

In Utrecht is hij volgens Dost alvast meer dan welkom. “Ik heb inderdaad contact met hem gehad en gezegd: ‘Kom naar FC Utrecht.’ Hij heeft genoeg opties, dus dat is helemaal aan hemzelf, maar ik heb hem wel laten weten, dat hij hier welkom is.”