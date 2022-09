Frank Arnesen houdt het voor bekeken als technisch directeur bij Feyenoord

Frank Arnesen keert niet meer terug bij Feyenoord als technisch directeur van de Nederlandse club.

Het contract tussen Frank Arnesen en Feyenoord is in onderling overleg beëindigd. De Nederlandse club zoekt ook niet meteen een vervanger.

"Die noodzaak is er niet, omdat de transferwindow is afgelopen en we, na het uitvallen van Frank, de afgelopen periode al een werkverdeling hadden opgetuigd die nog wel even kan voortduren. Bovendien staan veel zaken aan de voetbalkant er juist goed voor. Dit zeker ook door Frank zijn inspanningen", aldus algemeen directeur Dennis te Kloese.

Eind juni had Arnesen zijn functie neergelegd omwille van gezondheidsreden. Hij sukkelde met zijn gezondheid na een operatie aan de knie.

“Ik ben trots op wat we de afgelopen 2,5 jaar met elkaar hebben bereikt en we gaan dan ook op een positieve manier uit elkaar”, liet Arnesen weten via Feyenoord.