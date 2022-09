Aanduidingen speeldag 9: toppers voor Lambrechts en Vergoote, dit is de volledige verdeling

Erik Lambrechts krijgt de topper tussen Genk en Gent voor de kiezen en moet die op zondag in goede banen proberen te leiden.

Ook voor Jasper Vergoote wordt het een interessant weekend, want hij staat op de wedstrijd tussen Standard en Club Brugge.

Kevin Van Damme opent de speeldag, Nathan Verboomen sluit hem af. Bekijk hier alle aanduidingen voor komend weekend:

