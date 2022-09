Jarne Steuckers begint knap na uitleenbeurt door STVV: "Ideale oplossing"

Jarne Steuckers werd door STVV uitgeleend aan het Nederlandse MVV en doet het daar bijzonder knap.

In vijf wedstrijden scoorde hij twee keer en deelde Steuckers ook een assist uit. Bij Het Belang van Limburg blikt hij terug op het misgelopen seizoen in Limburg.

“Ik sukkelde al lang met een scheenbeenblessure”, vertelt de 20-jarige Steuckers. “Ik heb het te ver laten komen door telkens voort te spelen. Met als gevolg dat ik na een stressfractuur te maken kreeg met vochtophoping. Dat gebeurde in de voorbereiding op vorig seizoen. Toen hebben we beslist om de tijd te nemen zodat de blessure volledig kon genezen.”

De keuze om uitgeleend te worden kwam er als reactie op een beslissing van STVV. “Dat werd in samenspraak met STVV beslist nadat ik een nieuw contract tekende. Ik had nood aan een nieuwe uitdaging toen bleek dat Sint-Truiden met de belofteploeg niet zou aantreden in de amateurreeksen. MVV bleek de ideale oplossing. Maastricht ligt kort bij huis en de club geeft me de gelegenheid om op hotel te overnachten na de training. Ik heb het hier echt naar mijn zin.”