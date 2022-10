Minstens één dode bij ongeregeldheden match Boca Juniors, politie zet traangas in en dat zorgde voor paniek

Bij incidenten tijdens de match tussen Gimnasia La Plata en Boca Juniors in Argentinië is dondernacht minstens één supporter om het leven gekomen. De politie gebruikte traangas en droeg zo bij aan de stijgende paniek.

Volgens de autoriteiten probeerden fans van Gimnasia het stadion binnen te komen, terwijl de tribunes al vol zaten. Om de supporters tegen te houden, gebruikte de politie rubberen kogels en traangas. Na negen minuten moest de wedstrijd gestaakt worden.

De Argentijnse voetbalbond (AFA) veroordeelde reeds de gebeurtenissen. "De AFA keurt de gebeurtenissen rondom het stadion van Gimnasia sterk af en is toegewijd aan het uitbannen van zulke incidenten, die ingaan tegen de geest van het voetbal."

De inzet van traangas werd eveneens gelaakt door de Argentijnse media, zeker na wat er vorige week in Indonesië gebeurde. De paniek werd er enkel groter door en op beelden is te zien hoe spelers en stafleden met tranende ogen van het veld liepen. Ook grote groepen supporters werden getroffen.

"Mijn zoontje van twee kon niet ademen. We maken ons ernstige zorgen over de mensen op de tribune. We speelden een normale wedstrijd en plots voelde het alsof onze familieleden bijna overleden", aldus verdediger Leonardo Morales van Gimnasia.