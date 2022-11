Johan Boskamp is duidelijk over Vincent Janssen: "Heb je soms gezopen?"

Nederland en België houden elkaar op een WK altijd in de gaten. Wie van de twee geraakt er het verst in Qatar?

Rik De Leeuw vreest dat Oranje niet verder zal geraken dan de Rode Duivels. “Ik heb mijn twijfels. Als je onze selectie bekijkt dan is er misschien één speler die geen slecht figuur zou slaan in een wereldelftal: Virgil van Dijk. De rest is gewoon geen wereldtop”, zegt hij aan Het Belang van Limburg.

Een echte goalgetter lijkt er niet te zijn. “Vincent Janssen!”, vult De Leeuw aan. “Let maar op: die komt straks in het rijtje der grote spitsen van het Nederlandse elftal te hangen: Van Basten, Bergkamp, Van Nistelrooij en Vincent Janssen.”

Johan Boskamp komt helemaal gek van die gedachte. “Heb je soms gezopen, Rick? Een spits als Lukaku hadden ze goed kunnen gebruiken. Een doelman als Courtois trouwens ook.”