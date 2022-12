Debat van de week: wie wordt wereldkampioen?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook nu het WK bijna ten einde is.

Vorige week polsten we al eens naar de mogelijke toekomstige wereldkampioen, terwijl de achtste finales volop bezig waren. Bij de favorieten op dat moment vooral Frankrijk (31%), gevolgd door landen die er allemaal uitliggen met Brazilië en Nederland. Kroatië en Marokko kregen nauwelijks stemmen in de vorige poll, maar zijn wél geplaatst bij de laatste vier. En dus is de vraag deze week dezelfde: wie wordt wereldkampioen? Frankrijk, Argentinië of toch een verrassing? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie wordt wereldkampioen? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Argentinië 26% Frankrijk 53% Kroatië 11% Marokko 11% Stem Je kan nog stemmen tot 14/12/2022 22:00.