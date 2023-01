'Dubbele interesse voor William Pacho van Royal Antwerp FC'

William Pacho is aan een sterk seizoen bezig bij Royal Antwerp FC. Dat levert hem ook de nodige transferaandacht op.

De prestaties van William Pacho, amper 21 jaar oud, bij The Great Old gaan in Europa bij enkele clubs niet ongemerkt voorbij.

Volgens Het Nieuwsblad staat de Ecuadoriaanse verdediger in beeld bij Rangers FC en het AS Monaco van Philippe Clement.

In zijn thuisland Ecuador wordt er gesproken van een nakende transfer, maar Antwerp zal hem niet zomaar voor een appel en een ei laten gaan.