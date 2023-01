KV Kortrijk en Bernd Storck hongerig naar nog meer transfers en noemt namen

KV Kortrijk is na de bekerzege en de winst tegen Racing Genk klaar om een stevige sprong voorwaarts te maken in het klassement.

De sfeer na de match tegen Genk was volgens Bernd Storck zeer uitgelaten. “Voor mij voelde het aan als een Champions League wedstrijd”, zegt de trainer aan Het Nieuwsblad. “Genk kon ook winnen, maar wij verdienden het misschien net iets meer.”

In het klassement zitten de Kerels echter nog in een zeer penibele positie. Enkele transfers moeten zorgen voor een nieuw elan. Zo werden al Martin Regali en Christalino Atemona aangetrokken.

“Ik ben blij met de versterkingen, maar ons huiswerk is nog niet af. Martin is snel en heeft een neus voor doelpunten, Christalino is sterk en een veelbelovende speler voor de toekomst. We hebben ook interesse in Wasinski van Charleroi, maar dat is voorlopig nog vaag. Een deal met Velkovski is van de baan.”