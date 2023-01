Vrancken heeft in Kompany een zielsgenoot gevonden: "Dan merk je hoe bezeten hij is van het spelletje"

Je zag het al voor en na matchen de voorbije jaren... Vincent Kompany en Wouter Vrancken konden het bijzonder goed met elkaar vinden. Vorige week tweette de Genk-coach ook dat hij op bezoek was bij het Burnley van zijn nieuw gevonden makker.

"Vincent en ik hebben de laatste jaren een band opgebouwd. Je praat voor en na wedstrijden altijd even met je collega. Het klikte tussen ons", verklaart Vrancken in HLN. ''We hebben dezelfde kijk op het spelletje. Het is knap om te zien dat Vincent die visie ook geïmplementeerd krijgt in een competitie als de Championship. Af en toe gaat het er iets directer dan hier in Anderlecht, maar zijn principes van bij Anderlecht blijven overeind."

Burnley leidt The Championship en Vrancken mocht ook op het oefencomplex gaan rondkijken. ''Ik ben uiteindelijk de hele dag daar geweest. Of je daar nog iets uit kan leren? Het is vooral sparren dat je doet. Altijd plezant. Je vraagt aan elkaar hoe de ander een bepaalde situatie zou aanpakken. Zij waren toen net de match tegen Stoke aan het voorbereiden. Dan merk je weer hoe bezeten Kompany is van het spelletje. Hun videoanalyse gaat bijvoorbeeld heel ver, met nog meer mensen. Dat is iets wat je kan meenemen. Of ik Kompany ook eens in Genk zal uitnodigen? Gezien hun moordende programma zal dat lastiger zijn.""