Johan Boskamp ziet situatie bij Anderlecht met lede ogen aan: "Alles waar die club ooit voor stond, wordt gewoon overboord gegooid"

Het rommelt bij Anderlecht en dat ziet ook Johan Boskamp.

Johan Boskamp was tussen 1993 en 1997 trainer bij Anderlecht en pakte er drie keer de titel op rij. Vandaag de dag is er van meedoen voor de titel niet veel sprake meer bij Anderlecht. Boskamp begrijpt het niet.

"Jeezes man, wat is daar toch allemaal aan de hand? Alles waar die club ooit voor stond, wordt gewoon overboord gegooid. En dan sturen ze twee Denen (Riemer en Fredberg, red.) om het uit te leggen aan de supporters", zegt Boskamp bij Het Belang van Limburg.

"Wat weten zij nou over het DNA van Anderlecht? Ze zijn er zelf nog maar net. Ik vind het echt zonde, want het was zo een verschrikkelijk mooie club". Boskamp ziet het dan ook niet snel meer goedkomen. "Van het echte Anderlecht blijft toch maar weinig over, of niet? In mijn tijd draaide alles om twee zaken: winnen én goed voetbal. Daar zie ik niets meer van terug", is Boskamp scherp.