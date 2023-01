Vanaken blikt terug op ontslag Hoefkens: "De verrassing was niet supergroot"

Ook bij Club Brugge rommelt het de laatste tijd. Blauw-zwart kon nu al vijf matchen op rij niet meer winnen. Na de WK-break kwam er ook het ontslag van Carl Hoefkens en de komst van Scott Parker. Hans Vanaken zag het wel aankomen.

Vanaken zag ook dat het spelniveau niet te best was. "Ik zit al lang genoeg in het voetbal om te beseffen dat zoiets kan gebeuren als de resultaten tegenvallen. Er waren veel factoren die ervoor zorgden dat we beseften dat het wel eens gedaan kon zijn. De verrassing was niet supergroot. Er waren voor alle duidelijkheid geen problemen met Carl", vertelt hij in HLN.

"Alleen wist iedereen dat hij en zijn assistenten wat minder ervaring hadden - logisch ook gezien hun parcours. Maar zijn ideeën waren goed. Hij voegde zijn eigen accenten toe en legde hij de zaken helder uit. Bovendien bleef hij rustig en communiceerde hij goed met de spelers. Maar als je met onze kern voor Nieuwjaar vierde staat en uit de beker ligt, dan is dat gewoon niet goed. En het is niet enkel de trainer die verantwoordelijk is voor de resultaten. Het is ook de fout van de spelers dat de resultaten tegenvielen. Jammer genoeg is Carl daar de dupe van geworden."