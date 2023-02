Matthys verklaart vertrek bij Anderlecht: "Ik werd afgerekend op zaken waar ik niet de volledige controle over had"

Tim Matthys verliet het scoutingteam van Anderlecht om sportief directeur te worden bij KV Mechelen. Bij paars-wit was hij minder dan een jaar actief. De keuze was echter niet moeilijk.

Het liep er niet zoals hij verwachtte. "Goh. Ik was met bepaalde verwachtingen naar Anderlecht gegaan. Ik wilde bijleren van mensen met meer ervaring. Peter (Verbeke, red.) en Wouter (Vandenhaute, red.) hebben me overtuigd om die stap te zetten. Ik was ook graag op Anderlecht - de sfeer onderling was uitstekend. Alleen had ik me mijn rol en de invulling daarvan anders voorgesteld", legt hij uit in HLN.

"Zonder in detail te treden: ik werd afgerekend op zaken waar ik niet de volledige controle over had. Het ontslag van Vincent Kompany bijvoorbeeld. Dat voelde bij mij niet juist aan. Bij KV Mechelen voel ik me wél als een vis in het water. Ik sta dicht bij de spelers, ik praat veel met hen, kan meer mijn ding doen. Het was altijd mijn ambitie om meer verantwoordelijkheid te dragen.”