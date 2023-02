Union-verdediger Burgess zet zich in voor vluchtelingen: "Wil mijn publiek platform als profvoetballer zo positief mogelijk invullen"

Ook naast het veld zet de verdediger zich in.

Christian Burgess houdt zich niet alleen bezig met voetbal, maar zet zich ook in voor vluchtelingen. "Simpel, het gaat om menselijkheid. Ik vind het een basiswaarde om minder geprivilegieerde mensen te steunen. Dan is het beter te helpen of hen met open armen te ontvangen dan vijandig de rug toe te keren", zegt hij bij HLN.

"Ik wil mijn publiek platform als profvoetballer zo positief mogelijk invullen. Bij Union ken ik ook heel wat fans die zich voor vluchtelingen of liefdadigheidsprojecten inzetten. De club zelf steunt veel sociale projecten. Die waarden passen bij mij. Daarom vind ik het zo plezierig om voor Union te voetballen", zegt Burgess nog.

Dat hij op het veld een beenharde verdediger is, terwijl hij zich naast het veld dan inzet voor vluchtelingen, is niet zo vreemd vindt hij. "Voetbal is maar een spel. Dan wil ik winnen, en doe ik wat nodig is. Ik wil niet dat aanvallers van mij houden, want dan zou ik mijn job niet goed doen. Maar als je van het veld stapt, dan telt er zoveel meer dan voetbal."