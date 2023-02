Van Bommel zoekt naar oplossing en juicht ideaal scenario al toe: "Dat mag opnieuw gebeuren, de druk bij hen is groot"

Mark van Bommel krijgt de kans om zich op te werpen als de man van de oplossingen. Een ideaal scenario is de aanloop naar OHL-Antwerp niet meteen, al kan het wel zijn dat zoiets zich zondag toch voltrekt.

Gazet van Antwerpen schoof aan voor de persbabbel van de Nederlander, die het bilan van de vorige speeldag nog eens voorgeschoteld kreeg. Antwerp won zelf, terwijl concurrenten als Genk en Union puntenverlies leden. "Dat mag komend weekend opnieuw gebeuren, zolang wij maar winnen. Dat laatste is makkelijker gezegd dan gedaan."

Antwerp trekt naar Leuven, dat na een miserabele reeks weggezakt is naar de twaalfde plek en zich moet reppen als het de Europe Play-Offs nog wil halen. "Dat de druk bij hen groot is, kun je niet ontkennen. Ik ben blij dat Mandela (Keita, red.) bij Leuven heeft gespeeld. Hij kan ons helpen in de voorbereiding."

Puzzelen

Het is voor Van Bommel flink puzzelen achterin door de onbeschikbaarheid van zowel Tody Alderweireld als Ritchie De Laet. Van Bommel ontkende niet dat hij een bepaalde optie overweegt. "Keita een rij naar achter trekken? Dat kan."