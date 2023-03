Scheidsrechters klappen uit de biecht over VAR: "Meer dan 2000 euro verschil"

De VAR ligt de voorbije dagen meer dan ooit onder vuur. De scheidsrechters lijken het zelfs helemaal niet te willen doen.

Het Laatste Nieuws interviewde enkele scheidsrechters, maar die wilden enkel anoniem reageren over de problemen bij de VAR. Zo is er bitter weinig interesse om in het VAR-lokaal te zitten.

“En als je iets niet graag doet, presteer je ook minder goed”, klinkt het onder meer. Maar het heeft vooral ook met de centen te maken, zo is bij heel veel scheidsrechters te horen.

“Wie vaak als VAR ingezet wordt, zal reclameren. Dan verdien je maar een fractie van wat je als scheidsrechter krijgt. Scheidsrechters willen op het veld staan.”

Dat klopt inderdaad. Een scheidsrechter op het veld krijgt 2.500 euro als vergoeding voor een wedstrijd. Wie VAR is, verdient amper 450 euro.