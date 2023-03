De fanvraag Deze debutanten moeten er dringend bij in selectie Tedesco - en wie wordt kampioen?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt ook in 2023 helemaal mee, geloof het maar.

Vorige week polsten we naar de mogelijke debutanten voor de Rode Duivels in de eerste selectie van Domenico Tedesco. Die moet binnenkort zijn eerste selectie bekendmaken, voor de duels met Zweden en (vriendschappelijk) Duitsland. Als het van u afhangt, dan is het duidelijk dat alvast Arthur Vermeeren van Antwerp zijn kans moet krijgen na prima maanden bij The Great Old. Ook Roméo Lavia, Bryan Heynen en Maxime De Cuyper krijgen heel wat stemmen achter zich. In pakweg Yorbe Vertessen en Thibo Somers wordt veel minder geloofd. Kampioen Deze week kijken we eens naar de potentiële kampioen. Kan iemand KRC Genk nog van de prijzen afhouden? Union SG en Antwerp lijken ook al zeker van play-off 1, voor de vierde plaats is het nog knokken. Daarna kan het weer alle kanten uit. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie wordt kampioen? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Genk (66) 57% Union (56) 18% Antwerp (54) 14% Club Brugge (46) 4% Gent (42) 0% Westerlo (42) 7% Standard (42) 0% Nog iemand anders (laat in reacties weten wie) 0% Stem Je kan nog stemmen tot 05/03/2023 11:00.